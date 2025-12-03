Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O movimento constante ensinou-me que o lar não é apenas um espaço físico; é o calor e o conforto que levo comigo, independentemente do sítio onde esteja” afirmou Melania Trump em comunicado.” Acrescentou ainda: “Neste Natal, celebremos o amor que guardamos dentro de nós e partilhemo-lo com o mundo à nossa volta".

A edição deste ano mobilizou dezenas de voluntários e inclui 75 coroas, 51 árvores de Natal, cerca de 200 metros de grinaldas, mais de 2.000 fios de luzes, mais de 7.600 metros de fita e quase 55 quilos de gingerbread.

Entre os destaques estão retratos em Lego de Donald Trump e George Washington na Green Room, bem como um quadro que representa a tentativa de assassinato contra o ex-presidente em Butler, na Pensilvânia, exposto no Grand Foyer.

A Red Room apresenta milhares de borboletas azuis em homenagem ao programa "Fostering The Future", parte da iniciativa "Be Best" de Melania Trump. Já na State Dining Room está o tradicional gingerbread White House, tradição que remonta à administração Nixon, exibindo a South Portico e um vislumbre da Yellow Oval Room decorada pela família Trump.

Natal Casa Branca White House staff and volunteers decorate for Christmas, Sunday, November 30, 2025. (Official White House Photo by Andrea Hanks) créditos: Andrea Hanks

Este ano assinalam-se também mudanças estruturais: as obras de demolição da Ala Este continuam após a ordem de Donald Trump para construir um salão de baile de 90 mil pés quadrados, que ultrapassará em dimensão a própria Casa Branca. A destruição da ala levou à deslocação da árvore oficial, normalmente na Blue Room, que agora presta homenagem às famílias de militares mortos em serviço, decorada com estrelas douradas.

As visitas continuam apesar das alterações, com a Casa Branca novamente transformada para a época festiva – entre tradição, simbolismo e os novos planos arquitetónicos da administração Trump.

