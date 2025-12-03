Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
“O movimento constante ensinou-me que o lar não é apenas um espaço físico; é o calor e o conforto que levo comigo, independentemente do sítio onde esteja” afirmou Melania Trump em comunicado.” Acrescentou ainda: “Neste Natal, celebremos o amor que guardamos dentro de nós e partilhemo-lo com o mundo à nossa volta".
A edição deste ano mobilizou dezenas de voluntários e inclui 75 coroas, 51 árvores de Natal, cerca de 200 metros de grinaldas, mais de 2.000 fios de luzes, mais de 7.600 metros de fita e quase 55 quilos de gingerbread.
Entre os destaques estão retratos em Lego de Donald Trump e George Washington na Green Room, bem como um quadro que representa a tentativa de assassinato contra o ex-presidente em Butler, na Pensilvânia, exposto no Grand Foyer.
A Red Room apresenta milhares de borboletas azuis em homenagem ao programa "Fostering The Future", parte da iniciativa "Be Best" de Melania Trump. Já na State Dining Room está o tradicional gingerbread White House, tradição que remonta à administração Nixon, exibindo a South Portico e um vislumbre da Yellow Oval Room decorada pela família Trump.
Este ano assinalam-se também mudanças estruturais: as obras de demolição da Ala Este continuam após a ordem de Donald Trump para construir um salão de baile de 90 mil pés quadrados, que ultrapassará em dimensão a própria Casa Branca. A destruição da ala levou à deslocação da árvore oficial, normalmente na Blue Room, que agora presta homenagem às famílias de militares mortos em serviço, decorada com estrelas douradas.
As visitas continuam apesar das alterações, com a Casa Branca novamente transformada para a época festiva – entre tradição, simbolismo e os novos planos arquitetónicos da administração Trump.
