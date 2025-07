Após a descoberta do laboratório, a investigação prosseguiu, reunindo provas substanciais que apontam o detido como um dos principais responsáveis pela montagem das infraestruturas, pelo fornecimento da pasta base e dos produtos químicos, bem como pela distribuição da droga produzida, avança a PJ em comunicado.

Foram efetuadas duas buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, durante as quais foram apreendidas quantias em moeda estrangeira e documentos relevantes para a investigação, que detalham a logística da operação ilícita em território nacional.

As diligências foram conduzidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, em colaboração com o DIAP Regional do Porto.

O suspeito será hoje apresentado à autoridade judiciária em Santa Maria da Feira para o primeiro interrogatório e possível aplicação de medidas de coação.

O processo encontra-se a cargo do DIAP Regional do Porto.