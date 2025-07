Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de duas toneladas de canábis e deteve dois cidadãos estrangeiros no âmbito da operação "Ortiga", desenvolvida na região de Mação. A ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em colaboração com o INFARMED, no seguimento de uma investigação iniciada no início do mês.

Segundo a PJ, os suspeitos pertenciam a um grupo criminoso, "constituído por diversos cidadãos nacionais e estrangeiros", que operava sob a fachada de legalidade, adquirindo empresas farmacêuticas licenciadas para o comércio de canábis medicinal.

Aproveitando-se de falhas no sistema de fiscalização de exportações, o grupo terá feito sair do país vários milhares de quilos de canábis para mercados ilegais na Europa e África, com recurso a documentação e certificados falsificados.

A operação resultou da articulação entre várias entidades e permitiu interromper a atividade ilícita, que decorria há vários meses. Os dois detidos foram presentes a tribunal e ficaram sujeitos a medidas de coação não detentivas.

A Polícia Judiciária afirma que as investigações continuam, com vista ao desmantelamento completo da rede e à identificação de todos os envolvidos.