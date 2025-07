Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta será a quarta conferência anual, dando continuidade aos últimos eventos em Berlim, Londres e Lugano, dedicada à rápida recuperação e à reconstrução a longo prazo da Ucrânia.

Até sexta-feira, vão reunir-se governos, organizações internacionais, instituições financeiras. empresas e municípios, unidos por um "compromisso comum de fortalecer a resiliência da Ucrânia pelo tempo que for necessário", lê-se no site do evento.

Estão definidas como prioridades:

A mobilização do setor privado para a reconstrução e o crescimento económico

A recuperação social e do capital humano para o futuro da Ucrânia

A recuperação de municípios e regiões

A adesão à União Europeia e as reformas relacionadas

O evento contará ainda com um fórum de recuperação e uma feira de negócios.

Entre as personalidades que contam marcar presença estão o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Yuliia Svyrydenko, o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi e o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo o programa disponível no site, Portugal não deverá participar na conferência.

O 24 notícias tentou contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecimentos, mas até à data de publicação deste artigo, não obteve resposta.