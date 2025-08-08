Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, defende num comunicado que o plano, aprovado na madrugada desta sexta-feira por Israel, "vai contra a decisão do Tribunal Internacional de Justiça de que Israel deve pôr fim à sua ocupação o mais rapidamente possível, contra a concretização da solução de dois Estados acordada e contra o direito dos palestinianos à autodeterminação".

No início desta semana, já uma autoridade das Nações Unidas tinha alertado que as operações militares de Israel por Gaza podem ter "consequências catastróficas".

O secretário-geral adjunto Miroslav Jenca disse numa reunião do Conselho de Segurança da ONU na terça-feira que o plano era "profundamente alarmante".

"Isso poderia ter consequências catastróficas para milhões de palestinos e poderia colocar ainda mais em risco as vidas dos reféns restantes em Gaza", disse ele.

Recorde-se que o Gabinete de Segurança do Governo de Israel aprovou esta madrugada um plano militar proposto pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar a Cidade de Gaza.