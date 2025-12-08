Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a mesma fonte, o encontro decorrerá no resort Mar-a-Lago, propriedade de Trump, na Florida.

Em conferência de imprensa online, o porta-voz do governo israelita, Shosh Bedrosian, detalhou o objetivo da reunião: “O primeiro-ministro irá reunir-se com o presidente Trump na segunda-feira, 29 de dezembro, para discutir os próximos passos e fases, bem como a força internacional de estabilização do plano de cessar-fogo.” A declaração foi citada pela Al Jazeera.

Netanyahu deverá permanecer nos Estados Unidos durante uma semana, entre 28 de dezembro e 4 de janeiro, apesar de os escritórios do governo norte-americano estarem encerrados a 1 de janeiro.

