Após 16 anos de separação devido a desavenças entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, os Oasis regressam finalmente aos palcos com uma digressão mundial que arranca esta sexta-feira em Cardiff, no País de Gales, e termina a 23 de novembro em São Paulo, no Brasil. A banda britânica, símbolo do Britpop dos anos 90, vai dar 41 concertos em quatro meses, passando por países como Argentina, Chile e México, num total de cerca de 900 mil fãs esperados.

A separação da banda ocorreu em agosto de 2009, após uma discussão entre os irmãos momentos antes de atuarem no festival Rock en Seine, em França.

O impacto do regresso da banda foi tal que chegou até à política britânica. Esta quinta-feira, no Parlamento do Reino Unido, a deputada Lucy Powell, do Partido Trabalhista, usou sete referências a canções dos Oasis num discurso sobre o último ano legislativo desde o regresso dos trabalhistas ao poder.

Entre os trocadilhos, citou títulos como "Live Forever", "Stop Crying Your Heart Out", "Don't Look Back in Anger" ou "Half the World Away", para comentar tanto a política nacional como o entusiasmo em Manchester, cidade natal da banda.

Lucy Powell frisou o ambiente festivo na cidade e lembrou que, da última vez que os Oasis atuaram em Manchester (no Heaton Park), o Reino Unido também era governado pelo Partido Trabalhista. Concluiu o seu discurso com humor e otimismo: “Esperemos que este governo trabalhista Live Forever.”

As suas palavras surgiram no último debate de “Business Questions” antes das férias parlamentares e arrancaram sorrisos, e alguma surpresa, da vice-presidente da Câmara dos Comuns, como refere o Manchester Evening News.

Paralelamente, o debate envolveu também temas sérios como a revogação da controversa Legacy Act (lei do governo anterior sobre crimes durante o conflito na Irlanda do Norte), com Powell a garantir que o novo governo está comprometido com uma solução justa para veteranos, sobreviventes e comunidades, reconhecendo a complexidade do tema e a necessidade de segurança jurídica.