Um tribunal no Bangladesh condenou esta segunda-feira a deputada britânica Tulip Siddiq, representante de Hampstead e Highgate em Londres, a dois anos de prisão, após um juiz considerar que a política teria participado em negócios de terrenos corruptos envolvendo a sua tia, a antiga primeira-ministra deposta do país, Sheikh Hasina.

Segundo o The Guardian, o caso foi a julgamento à revelia, sem que Siddiq ou qualquer outro membro da família acusada estivesse presente na sala de audiências quando o veredicto foi lido.

De acordo com a sentença, Siddiq terá abusado da sua “influência especial” enquanto deputada no Reino Unido para pressionar Hasina a transferir terrenos valiosos para a sua mãe, irmão e irmã. A mãe de Siddiq, Sheikh Rehana, foi condenada a sete anos de prisão, sendo considerada a principal responsável pelos alegados crimes.

A deputada britânica rejeitou as acusações, afirmando que grande parte das provas apresentadas pelo Ministério Público eram falsas. Siddiq sublinhou que, embora tenha sido julgada como cidadã bengali, não possui passaporte do país desde a infância e nunca pagou impostos no Bangladesh.

Após a leitura da sentença, Siddiq disse ao jornal britânico que esperava que o veredicto fosse recebido com o “desprezo que merece”. A deputada insistiu que se manterá focada nos seus eleitores em Hampstead e Highgate, recusando-se a ser distraída pela “política suja” do Bangladesh.

O julgamento surge no contexto de alegados ataques politicamente motivados contra a família Hasina. Sheikh Hasina, que governou o Bangladesh durante 15 anos, foi recentemente condenada por crimes contra a humanidade relacionados com a repressão de protestos antigovernamentais que resultaram em mais de mil mortos, e encontra-se atualmente exilada na Índia. Além disso, Hasina recebeu outra sentença de 21 anos de prisão por corrupção, após a sua queda em agosto de 2024.

