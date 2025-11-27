A Assembleia da República fechou, esta quinta-feira, o Orçamento do Estado para o próximo ano com a votação final do documento. O arranque dos trabalhos aconteceu pelas 10h00 com a discussão.
O Orçamento do Estado para 2026 acaba de ser aprovado na votação final global no Parlamento. PSD e CDS votaram a favor. O PS absteve-se e todos os restantes partidos votaram contra a proposta do Governo.
