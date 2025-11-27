Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Orçamento do Estado para 2026 acaba de ser aprovado na votação final global no Parlamento. PSD e CDS votaram a favor. O PS absteve-se e todos os restantes partidos votaram contra a proposta do Governo.

