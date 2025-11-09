Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dia começou ainda antes de o sol nascer no Estádio da Luz. Às seis e meia da manhã deste domingo, Rui Costa tomava posse para mais um mandato como presidente do Benfica — o segundo, agora com legitimidade reforçada nas urnas.

Na véspera, o clube viveu um dos momentos mais marcantes da sua história democrática. Numa segunda volta que voltou a mobilizar os adeptos, Rui Costa venceu com 65,89% dos votos, enquanto João Noronha Lopes ficou pelos 34,11%. No total, 93.891 sócios participaram no ato eleitoral, um número histórico que o próprio Rui Costa descreveu como “a maior votação de um clube desportivo no mundo”.

O antigo número 10 encarnado falou aos benfiquistas com emoção e prudência: “Agradeço a confiança e assumo a responsabilidade”, afirmou, sublinhando o “orgulho imenso” pela mobilização e apelando à união em torno do clube.

O presidente fez ainda questão de deixar uma palavra ao adversário, elogiando Noronha Lopes pelo contributo para o debate eleitoral e convidando todos os candidatos a estarem presentes na tribuna presidencial no jogo deste domingo frente ao Casa Pia.

Do outro lado, o candidato derrotado reagiu cedo, ainda de madrugada, quando apenas um quarto das urnas estava contado. “O resultado é claro”, admitiu, felicitando Rui Costa e pedindo aos seus apoiantes para “continuarem a apoiar a equipa e encher o estádio e os pavilhões”. Reconheceu estar desiludido, mas assumiu “inteiramente a responsabilidade” pelo desfecho e prometeu regressar à bancada “como sócio número 5.001”.

A eleição de Rui Costa foi também uma vitória simbólica para o clube. Depois de um ciclo de instabilidade e de sucessivos escrutínios, o Benfica conseguiu realizar o ato eleitoral mais participado da sua história, que elegeu não apenas a direção, mas também o Conselho Fiscal e os restantes órgãos sociais.

Entre aplausos e promessas de estabilidade, Rui Costa encerrou o dia com uma mensagem de reconciliação: “Somos todos Benfica”.

O “Glorioso” entra assim num novo capítulo — com a mesma liderança, mas com a esperança de que a participação recorde nas urnas se traduza agora numa nova fase de unidade e ambição dentro e fora do campo.

