O Comando Metropolitano do Porto da PSP classifica este jogo como evento de risco elevado e vai implementar um policiamento adaptado, integrando Carros de Patrulha, Pelotões Operacionais, Equipas de Intervenção Rápida, Patrulhas de Trânsito, Equipas da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Brigadas de Investigação Criminal e Equipas da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.

O objetivo das operações policiais passa por garantir a ordem pública, assegurar as condições de segurança do evento, regular o trânsito nas imediações do estádio, proteger as equipas e acompanhar os adeptos das equipas envolvidas.

A PSP recomenda que a deslocação para o estádio seja feita com antecedência, preferencialmente através de transportes públicos, e que os adeptos não portem objetos proibidos para este tipo de evento.

Para os adeptos visitantes do Benfica, está prevista uma zona de acolhimento e acompanhamento policial na Rua da Fábrica Invencível, frente ao Parque do STCP em Bonjóia. A concentração deve ocorrer às 18h00, com acompanhamento até ao estádio às 18h30.

Devido à rivalidade histórica entre os clubes e os seus adeptos, a PSP alerta para possíveis alterações da ordem pública e conflitos entre os adeptos. Além disso, os adeptos visitantes com bilhetes para setores não destinados a eles poderão ter a entrada recusada pelo promotor do evento.

A polícia apela à colaboração de todos os presentes, para que sigam as indicações e ordens das autoridades, garantindo a segurança de todos.

