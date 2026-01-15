Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado do clube, os adeptos "foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado", num procedimento que não está previsto em regulamento e que visou, alegadamente, humilhar os benfiquistas, incluindo pessoas de idade avançada.

O atraso provocado por esta situação fez com que muitos só conseguissem ocupar os seus lugares já durante a segunda parte do jogo.

O Benfica criticou ainda o comportamento dos responsáveis de segurança do Futebol Clube do Porto, classificando-o como “absolutamente inaceitável” e recordou que situações semelhantes têm ocorrido sempre que a equipa visita aquele estádio.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.