"A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), no âmbito da sua missão de patrulhamento e vigilância marítima, ontem, dia 15 de setembro, apoiou um veleiro de pavilhão estrangeiro que se encontrava em dificuldades após incidente com orcas, ao largo da Costa da Caparica", explica a GNR em comunicado enviado às redações.

O veleiro "sofria sucessivos embates no patilhão provocados por orcas. Nessa circunstância, a tripulação iniciou tentativas de contacto via VHF com a Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Lisboa, ao mesmo tempo que solicitava auxílio, manifestando a intenção de seguir para o porto de Cascais".

Assim, "perante o pedido de auxílio, a CPV Bojador acompanhou e prestou o apoio necessário, garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto até ao destino pretendido".

Segundo as autoridades, "a pronta intervenção da GNR, através da UCCF, reflete o seu compromisso permanente de garantir a segurança da navegação e das pessoas no mar, assegurando a vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras marítimas nacionais, contribuindo de forma decisiva para a salvaguarda da vida humana e proteção da orla costeira".

De recordar que, no sábado, um veleiro naufragou ao largo da Costa da Caparica, depois de uma interação com um grupo de orcas. O incidente ocorreu por volta das 12h e envolveu o barco do clube de vela Nautic Squad.

