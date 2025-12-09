Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado às 15h05 e mobilizou quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários da Malveira, um carro da GNR e um total de 11 operacionais, além de equipas das Infraestruturas de Portugal, avançou o Correio da Manhã.

Fonte dos bombeiros da Malveira confirmou ao 24Notícias que os dois feridos, o maquinista e o revisor, receberam assistência no local. O revisor foi posteriormente transportado, com ferimentos leves, para o Hospital de Santa Maria. O descarrilamento ocorreu no apeadeiro de Alcainça-Moinhos.

A circulação ferroviária na Linha do Oeste foi suspensa de imediato e deverá permanecer interrompida por várias horas, uma vez que será necessário proceder à retirada da carruagem que saiu da via, adiantou a mesma fonte. Técnicos das Infraestruturas de Portugal encontram-se a realizar trabalhos de inspeção e segurança da infraestrutura, enquanto continuam as diligências para determinar as causas do aluimento que provocou o acidente, revela também o CM.

*Notícia atualizada às 18h00

