As orcas terão danificado o leme, provocando a entrada de água. Apesar das tentativas de rebocar a embarcação, esta acabou por afundar-se. Cinco pessoas estavam a bordo, todas resgatadas em segurança por outras embarcações.

Segundo o jornal Público houve também um segundo incidente com uma embarcação marítimo-turística ao largo da Baía de Cascais que sofreu danos após contacto com orcas, mas não naufragou. Quatro pessoas foram assistidas, igualmente sem ferimentos.

As imagens captadas mostram as orcas a empurrarem o veleiro com a cabeça e o corpo. Este comportamento já foi registado em diversos episódios semelhantes nos últimos anos ao largo da costa portuguesa e no Estreito de Gibraltar.

Segundo o portal orcas.pt, em 2025 já ocorreram 73 interacções entre orcas e veleiros, incluindo este naufrágio. Embora não sejam consideradas agressivas, as situações são tensas e podem causar danos materiais graves.

As orcas envolvidas pertencem à subpopulação ibérica, com menos de 50 indivíduos, classificada como Criticamente em Perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

