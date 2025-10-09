Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Prémio Nobel da Literatura 2025 foi atribuído a László Krasznahorkai "pela sua obra cativante e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".

László Krasznahorkai é considerado "um grande escritor épico da tradição da Europa Central, que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e é caracterizado pelo absurdo e pelo excesso grotesco".

O escritor nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Roménia. "Uma zona rural remota semelhante é o cenário do primeiro romance de Krasznahorkai, «Sátántangó», publicado em 1985, que foi uma sensação literária na Hungria e a obra que marcou a consagração do autor".

Já o livro "Herscht 07769" foi descrito como "um grande romance alemão contemporâneo, devido à sua precisão ao retratar a agitação social do país".

"O vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2025, László Krasznahorkai, também olha para o Oriente ao adotar um tom mais contemplativo e finamente calibrado. O resultado é uma série de obras inspiradas nas impressões profundas deixadas pelas suas viagens à China e ao Japão", diz ainda o comité sueco.

É autor de uma obra visionária, traduzida em quarenta línguas, constituída por romances, como "O Tango de Satanás" (1985) — publicado em Portugal pela Antígona —, "Melancolia da Resistência" (1989), "Guerra e Guerra" (1991) ou "Herscht 07769" (2021) — que será publicado em Portugal, pela Cavalo de Ferro, chancela da Penguin Random House, este mês —, ficção breve, ensaios e guiões que resultaram em adaptações cinematográficas por Béla Tarr.

Foi distinguido com inúmeros prémios literários, nos quais se incluem o America Award in Literature em 2014, o Man Booker International Prize em 2015, o Prémio Kossuth, o National Book Award for Translated Literature em 2019, o Austrian State Prize em 2022 e o Prix Formentor em 2024.



