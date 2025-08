Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O primeiro-ministro expressou profunda consternação com as gravações divulgadas pela organização terrorista Hamas e disse às famílias que os esforços para trazer de volta todos os nossos reféns continuam e continuarão (...) sem descanso", lê-se em comunicado.

O Hamas e a aliada Jihad Islâmica divulgaram três vídeos a mostrar dois reféns, algo que causou grande comoção em Israel.

Nas imagens, os reféns aparecem visivelmente enfraquecidos e magros, numa encenação que visa estabelecer um paralelo com a atual situação humanitária em Gaza, ameaçada de "fome generalizada", de acordo com a ONU.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No vídeo do refém Evyatar David, apresentado com a frase “Eles comem o que nós comemos”, aparecem imagens de crianças subnutridas em Gaza, alternadas com as de David, que se encontra fechado no que aparenta ser um túnel.

Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se no sábado à noite em Telavive em apoio às famílias e para exigir a libertação dos reféns. Ainda segundo o comunicado, Netanyahu "teve uma longa conversa" com as "famílias dos reféns Rom Breslevski e Evyatar David", ambos exibidos nos últimos vídeos.

Evyatar David e Rom Braslavski, ambos de 24 anos, foram raptados num festival de música, no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.