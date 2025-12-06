Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo governo da Faixa de Gaza — previsto na próxima fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos — deverá ser anunciado até ao final do ano, segundo fontes árabes e diplomáticas citadas pela Associated Press. A estrutura, chamada Conselho de Paz, ficará sujeita a um mandato inicial de dois anos das Nações Unidas e terá um conselho de supervisão liderado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com o Financial Times e o portal Axios, este organismo contará com cerca de uma dúzia de líderes do Médio Oriente e do Ocidente, além de um comité de tecnocratas palestinianos responsável pela gestão diária de Gaza no pós-guerra. Entre os nomes apontados para o órgão executivo estão Tony Blair, o conselheiro Steve Witkoff e Jared Kushner.

O anúncio oficial deverá ocorrer ainda este mês, aquando de um encontro entre Trump e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. O acordo de cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro mas marcado por incidentes e acusações mútuas de violações, prevê também a criação de uma Força Internacional de Estabilização para garantir a segurança e o desarmamento do Hamas. Indonésia, Azerbaijão, Egito e Turquia estão entre os países referidos como potenciais contribuintes para essa força.

As negociações sobre a segunda fase do acordo — considerada mais complexa — incluem o desarmamento do Hamas, a retirada progressiva das tropas israelitas da faixa e a definição dos países que integrarão a missão no terreno, que poderá iniciar-se no primeiro trimestre de 2026. No entanto, persistem preocupações entre palestinianos sobre a falta de representação própria no processo e a ausência de garantias concretas sobre a criação de um Estado palestiniano, algo que o Governo de Netanyahu continua a rejeitar.

O financiamento para a reconstrução de Gaza permanece igualmente por definir.

