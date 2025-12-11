Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os musgos, como o musgão e a leiva, desempenham um papel fundamental na natureza, retendo a humidade do solo, regulando o microclima, prevenindo a erosão e abrigando numerosas espécies. A sua presença indica ainda a saúde dos ambientes naturais, recorda a GNR nas redes sociais.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, cortar, apanhar, vender ou destruir musgos pode constituir contraordenação ambiental grave e, em casos de danos significativos para a flora ou habitats protegidos, mesmo crime ambiental. A legislação aplica-se particularmente em áreas naturais protegidas e quando estão envolvidas espécies ameaçadas.

A GNR, através do SEPNA, reforça a necessidade de respeitar estas normas e incentiva a adoção de alternativas sustentáveis, como o uso de materiais recicláveis, naturais não protegidos ou elementos reutilizados de anos anteriores.

Segundo as autoridades, proteger os musgos não é apenas uma obrigação legal, mas também um dever moral, preservando a tradição natalícia sem prejudicar a natureza.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.