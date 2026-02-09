Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a empresa indicou que o reator número 6 entrou em funcionamento às 14h00 locais (5h00 em Portugal Continental), após a retirada das barras de controlo. A TEPCO adiantou que vai continuar a verificar a integridade dos equipamentos da central e garantiu total colaboração com as inspeções da Autoridade Reguladora Nuclear japonesa.

A elétrica prevê aumentar gradualmente a produção de energia da central, com o objetivo de retomar a operação comercial a partir de 18 de março. O reinício do reator tinha sido suspenso em janeiro, depois de ter sido detetado um alarme no sistema de monitorização das barras de controlo, componentes essenciais para a segurança do reator.

A central de Kashiwazaki-Kariwa já tinha sido reativada a 21 de janeiro, mais de uma década após o encerramento motivado pelo desastre de Fukushima, mas foi novamente desligada por precaução após o alerta técnico. Esta é a primeira vez que a TEPCO, que também operava a central de Fukushima Daiichi, reativa uma das suas unidades nucleares desde o acidente provocado pelo sismo e tsunami de 11 de março de 2011.

Os reatores 6 e 7 da central passaram pelas inspeções necessárias para reativação em 2017, mas a unidade manteve-se encerrada devido a falhas nos sistemas de segurança contra eventuais ataques terroristas. As medidas corretivas foram aprovadas pelas autoridades em dezembro de 2023, permitindo à empresa avançar com os procedimentos finais para o regresso à operação.

Com uma capacidade superior a 8.000 megawatts, a central de Kashiwazaki-Kariwa é considerada estratégica para o fornecimento energético da TEPCO e enquadra-se na política energética do Governo japonês, liderado por Sanae Takaichi, que aposta no relançamento da energia nuclear para reforçar a segurança energética e cumprir as metas de redução de emissões.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.