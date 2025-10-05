Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações no aeroporto de Madrid, antes de embarcar para Lisboa, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, revelou que os ativistas passaram "várias horas em jaulas ao sol" e que foram "algemados várias vezes".

Também Miguel Duarte revelou que as horas complicadas vividas na prisão de Israel. "Fomos maltratados, certamente, muito maltratados. Sofremos muitos tipos de violência, passámos fome, passámos sede, tivemos algemados muito tempo de joelhos ao sol. É preciso de ver que isto é um milionésimo daquilo que as pessoas palestinianas sofrem às mãos das forças israelitas", disse, criticando também o governo português. "Têm de impor sanções a Israel", revelou, salientando que o trabalho não acaba aqui".

Mariana Mortágua, Miguel Duarte Sofia Aparício e Diogo Chaves fizeram escala em Madrid, antes de regressar a Lisboa.

