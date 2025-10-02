Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de uma concentração junto à embaixada de Israel, os manifestantes desceram até à Praça do Marquês de Pombal, onde cortaram o trânsito nos dois sentidos. O protesto prosseguiu junto ao Museu do Design e da Moda (MUDE), onde decorre o debate entre os nove candidatos à autarquia lisboeta, transmitido pela RTP.

A iniciativa integrou-se nas ações de contestação que têm marcado a semana, visando denunciar a interceção de embarcações da Flotilha rumo a Gaza e exigir a libertação dos ativistas detidos.

Recorde-se que a Flotilha era composta por mais de 40 embarcações e transportava medicamentos e alimentos para entregar na Faixa de Gaza.

Entre os 500 ativistas agora detidos por Israel, há três portugueses que integram a Flotilha humanitária - a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.