Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Montenegro reiterou o seu pesar pelas vítimas mortais registadas, destacando simultaneamente a “prontidão” com que o sistema de proteção civil respondeu às ocorrências. Segundo o chefe do Governo, a atuação começou ainda antes do agravamento da situação, com a implementação atempada de ações preventivas.

O primeiro-ministro alertou que o país continuará a enfrentar precipitação intensa, ventos fortes e agitação marítima, apelando ao cumprimento rigoroso das recomendações das autoridades. Sublinhou ainda que a elevada saturação dos terrenos e o facto de muitos impactos ainda não estarem totalmente normalizados fazem com que mesmo fenómenos meteorológicos de menor intensidade possam representar uma “elevada preocupação”.

Questionado sobre o pedido do município de Leiria para a declaração do estado de emergência, Montenegro afirmou que a possibilidade está a ser avaliada e que nenhuma opção está excluída. No entanto, garantiu que não serão tomadas medidas sem a “devida fundamentação”. A decisão deverá ser ponderada após uma avaliação no terreno, a realizar pelo Governo nas próximas horas em várias localidades afetadas.

O primeiro-ministro assegurou ainda que tem acompanhado, desde a primeira hora, as necessidades dos serviços públicos essenciais, nomeadamente do Hospital de Leiria. Segundo explicou, estão a ser tomadas todas as diligências necessárias para garantir o fornecimento de energia, recorrendo a geradores sempre que necessário.

Repor a normalidade é, neste momento, a prioridade do Executivo, afirmou Montenegro, adiantando que o Governo está em contacto direto com as autarquias para proceder ao levantamento dos danos. Posteriormente, deverão ser acionados os mecanismos de compensação, começando pelos seguros existentes e, se necessário, avançando com “eventuais medidas de política pública”, com o objetivo de assegurar que a vida das populações afetadas retome com o menor impacto possível.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.