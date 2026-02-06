Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pedido surge na sequência de prejuízos estimados em cerca de 500 milhões de euros na agricultura, provocados pelo mau tempo, aos quais se somam 275 milhões de euros no setor florestal. A reserva de crise europeia dispõe de um orçamento anual de 450 milhões de euros e permite uma resposta rápida em caso de crises que afetem a produção ou distribuição agrícola.

José Manuel Fernandes alertou que a situação ainda não está estabilizada, dado que as previsões meteorológicas indicam a continuação de condições adversas nos próximos dias, podendo agravar os danos já registados e dificultar a recuperação. O ministério sublinha que a perda de rendimento dos agricultores nas regiões mais afetadas coloca em risco a viabilidade económica local.

O pedido de ativação da reserva de crise está previsto no artigo 16.º do Regulamento da UE nº 2021/2116 e surge na sequência de contactos já realizados com os serviços da Comissão Europeia.

Desde a passagem das depressões Kristin e Leonardo, 12 pessoas morreram em Portugal, centenas ficaram feridas e desalojadas, e as tempestades causaram destruição parcial ou total de casas, empresas e equipamentos, queda de árvores e estruturas, corte de energia, água e comunicações, além de encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte.

As regiões mais afetadas são Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que terão acesso a medidas de apoio no valor de até 2,5 mil milhões de euros.

