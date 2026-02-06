Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa informou esta sexta-feira que mantém a redução extraordinária de preços até 50% nas viagens com destino às localidades mais afetadas pela tempestade Kristin. A medida aplica-se a bilhetes com destino a Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém e Torres Novas, estando em vigor até 15 de fevereiro, inclusive.

Paralelamente, a operadora rodoviária assegura o reembolso total dos bilhetes para todos os passageiros com viagens marcadas em território nacional durante o período de vigência das medidas excecionais, com o objetivo de garantir maior flexibilidade num contexto ainda marcado pela instabilidade meteorológica e operacional.

A Rede Expressos refere ainda que, face aos constrangimentos persistentes na circulação ferroviária e às dificuldades em várias vias rodoviárias, tem vindo a ajustar a sua operação para assegurar ligações às zonas afetadas, recorrendo a percursos alternativos sempre que necessário. Apesar das limitações, a empresa garante que todos os serviços continuam a ser realizados em segurança e em articulação permanente com as autoridades locais.

Citado no comunicado, o diretor-geral da Rede Expressos, Nelson Silva, sublinha que a mobilidade é "uma peça-chave na resposta à emergência e na recuperação das regiões afetadas", justificando a manutenção do esforço como uma forma de facilitar as deslocações de quem precisa de estar no terreno, apoiar familiares ou assegurar serviços essenciais.

