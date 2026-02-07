Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre e Évora estão sob aviso laranja entre as 6h00 e as 12h00, devido à previsão de “chuva persistente e por vezes forte”. Já nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, o aviso laranja vigorará entre as 6h00 e as 15h00, por causa de vento forte de sudoeste, com rajadas até 100 km/h, podendo atingir os 120 km/h nas serras.

O mesmo nível de alerta mantém-se nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, devido à agitação marítima, com ondas que poderão alcançar 12 a 13 metros de altura máxima. Nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, o aviso laranja estará em vigor até às 0h00 de domingo, face à previsão de queda de neve acima dos 1.600 metros, com acumulações superiores a 25 centímetros em zonas acima dos 1400 metros.

O IPMA alertou que a acumulação de neve e a possível formação de gelo poderão provocar perturbações moderadas, nomeadamente estradas condicionadas ou interditas, danos em árvores e estruturas e constrangimentos no abastecimento local. O instituto recorda que o aviso laranja é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Além disso, vários distritos estarão também sob aviso amarelo a partir das 6h00, incluindo Coimbra, Leiria, Portalegre e Évora, devido ao vento forte, e Castelo Branco e Faro, por causa da chuva persistente. A costa norte da Madeira e o Porto Santo encontram-se igualmente sob aviso amarelo até à meia-noite de domingo, devido à agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros. Desde a semana passada, 13 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que causaram ainda centenas de feridos e desalojados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.