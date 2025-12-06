Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, que confrontou o presidente da autarquia sobre a decisão. Em resposta, Moedas afirmou ao jornal que “eventuais questões partidárias ou políticas não tem qualquer relevância”, sublinhando que “o único critério utilizado nas escolhas realizadas é o da competência”.

Mafalda Guerra, que utiliza também o nome profissional Mafalda Livermore, é criminologista e tem um percurso académico e profissional divulgado nas suas redes sociais. No LinkedIn refere possuir uma licenciatura em Criminologia pela Universidade Metropolitana de Londres e estar atualmente a concluir o curso de Direito na Universidade Autónoma de Lisboa. Trabalha ainda como freelancer.

No seu site pessoal, diz especializar-se em violência doméstica e abuso sexual de menores, oferecendo serviços de assessoria jurídica, elaboração de relatórios e perícias forenses, além de investigação criminal. Na sua conta profissional de Instagram — sem atualizações desde abril — descreve-se como “ativista” contra a violência doméstica, apelando a “maternar com resistência” e a “proteger, educar e acolher mulheres”.

A sua atividade pública mais visível, porém, está noutra conta verificada da mesma rede social, onde reúne cerca de 22 mil seguidores. É nesse espaço que expressa o seu apoio ao Chega, partido pelo qual participou ativamente na campanha de Bruno Mascarenhas para a Câmara de Lisboa, além de ter integrado as listas como suplente à Assembleia de Freguesia de Alcântara.

Questionado pelo Correio da Manhã, Mascarenhas — eleito vereador — confirmou o envolvimento político da nova vogal e defendeu a sua nomeação, afirmando que esta demonstra que “já não há ‘linhas vermelhas’ às pessoas do Chega, desde que as mesmas tenham qualidades”, elogiando ainda o “percurso que tem cumprido na sua área”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.