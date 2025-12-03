Funcionários de uma loja de bebidas na Virgínia, EUA, tiveram uma surpresa caricata no sábado ao descobrir que o espaço tinha sido arrombado por um guaxinim… visivelmente embriagado. O “bandido mascarado” foi encontrado completamente apagado na casa de banho, entre o caixote do lixo e a sanita, depois de se ter servido de várias garrafas de bebidas alcoólicas.
