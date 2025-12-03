Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A loja Ashland ABC tinha estado fechada no feriado de Ação de Graças quando sofreu o que a equipa descreveu como uma “invasão de Black Friday”. À chegada, os funcionários encontraram garrafas partidas e álcool espalhado pelo chão — incluindo whisky, aparentemente a escolha do intruso.

A agente dos serviços de controlo animal, Samantha Martin, explicou à BBC que o animal terá caído por uma placa do teto antes de entrar “num autêntico ataque, e baber tudo o que encontrou”. A única imagem de videovigilância existente é demasiado desfocada para perceber quanta bebida terá ingerido.

O guaxinim foi levado para o Hanover County Animal Protection and Shelter, onde teve tempo para “recuperar” antes de ser libertado sem ferimentos. Em comunicado, a loja agradeceu ao abrigo local pela “boleia sóbria” dada ao visitante inesperado.

Segundo a agente Martin, foi “apenas mais um dia na vida de um oficial de controlo animal”.