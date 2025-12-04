Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avança a SIC Notícias, Carlos Moedas escolheu Rui Lopo para presidente da Carris, atual administrador na TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, sendo que antes disso, esta escolha terá de ser votada em reunião da Câmara Municipal, no dia 10 de dezembro.

O autarca considera que Rui Lopo é uma “opção clara”, por ser um gestor com “provas dadas” no setor da mobilidade e que “melhor defende o futuro da empresa e os desafios que a Carris tem pela frente””, conforme nota enviada à SIC Notícias. O executivo de Moedas destaca ainda que Rui Lopo teve, nos últimos anos, um “papel decisivo” de coordenação sobre a Carris Metropolitana e o passe Navegante.

Rui Lopo foi vereador na Câmara Municipal do Barreiro com responsabilidades nas áreas de planeamento, urbanismo e mobilidade. Sobre a sua experiência e perfil, Carlos Moedas afirmou: “Uma aposta segura para um novo ciclo, com uma enorme capacidade de gestão técnica, com reconhecida credibilidade setorial e com grandes capacidades na gestão de projetos de grande dimensão”.

Numa nota pessoal publicada na sua página do LinkedIn, Rui Lopo descreve-se como um “bom observador”, característica que relaciona ao seu hobby de infância: “Talvez seja por causa deste hobby, mas sempre gostei de observar muitas coisas, compreender as suas relações e comportamentos”.

Rui Lopo sucederá a Pedro de Brito Bogas, que apresentou renúncia ao cargo em outubro, depois de Carlos Moedas ter afirmado que não o iria reconduzir face às conclusões preliminares do relatório sobre a tragédia do Elevador da Glória, que apontaram um “conjunto de falhas técnicas bastante graves”.

