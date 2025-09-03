No passado sábado, 17 pessoas ficaram feridas no Estádio de Alvalade, em Lisboa, após a queda de vidros na bancada do Sporting.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura do inquérito à RTP.
A queda dos vidros aconteceu durante os festejos do primeiro golo do Futebol Clube do Porto, frente ao Sporting.
A PSP elaborou um auto no decorrer do incidente e o inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.
Comentários