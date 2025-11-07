Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Metropolitano de Lisboa, em parceria com a Carris e a CP – Comboios de Portugal, vai disponibilizar passes exclusivos para os dias do Web Summit 2025, com o objetivo de facilitar as deslocações dos milhares de participantes nacionais e estrangeiros que chegam à capital para o evento.

A operação especial de mobilidade inclui três modalidades de passes integrados, com descontos até 44% e validade durante os dias do Web Summit, que decorre em Lisboa entre 11 e 14 de novembro.

Os passes Web Summit estão disponíveis em versões de 1 dia (exclusiva online), 3 dias e 5 dias, permitindo viagens ilimitadas nas redes do Metropolitano de Lisboa, Carris e CP (linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e Sado). Cada cartão navegante® ocasional é pré-carregado de acordo com a duração escolhida, constituindo — segundo as empresas — “uma solução prática, económica e integrada” para quem se desloca na área metropolitana de Lisboa durante o evento.

As vendas online decorrem até 12 de novembro, sendo possível adquirir os passes também nos pontos de venda oficiais localizados no Aeroporto de Lisboa (entre 8 e 11 de novembro) e na Gare Intermodal de Lisboa (GIL), no dia 11 de novembro.

Os vouchers comprados online poderão ser trocados nas máquinas automáticas do Metro de Lisboa, entre 6 e 16 de novembro, até às 23h59, através do código de 16 dígitos recebido por correio eletrónico.

No Aeroporto de Lisboa, o posto de venda funcionará:

8 de novembro: das 9h30 às 23h00

9 e 10 de novembro: das 7h30 às 23h00

11 de novembro: das 7h30 às 15h00

Na Gare Intermodal de Lisboa, as vendas decorrerão a 11 de novembro, entre as 16h00 e as 20h00.

