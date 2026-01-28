Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, o organismo que tutela as competições profissionais explica que a decisão foi tomada na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin no Estádio Municipal de Leiria, que comprometem a utilização do recinto em condições de segurança.

A Liga Portugal expressou solidariedade para com a União de Leiria, sociedade desportiva diretamente afetada pela situação, destacando também a postura solidária e colaborativa do FC Paços de Ferreira desde o primeiro momento.

No mesmo comunicado, a Liga manifestou ainda apoio à Câmara Municipal de Leiria, parceira do organismo na organização da Final Four da Allianz CUP, sublinhando o contexto particularmente exigente que a região atravessa.

