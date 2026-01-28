Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pela Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, este reunido com a direção da ANEPC, "onde se inteirou do ponto da situação provocada pela tempestade 'Kristin', das medidas em curso para recuperar as redes de fornecimento de água, energia e telecomunicações, bem como das consequências das quedas de árvores, estruturas e outras destruições de bens".

Através do comunicado disponível no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa exprime "a sua solidariedade e sentidas condolências às famílias enlutadas".

"O Presidente da Republica exprimiu a todas as autoridades de Proteção Civil o reconhecimento pelo trabalho de prevenção e de resposta a uma ocorrência que há muitos anos não se verificava em Portugal", pode-se ler ainda.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.