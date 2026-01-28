Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O conselho de administração da SATA está a analisar a recomendação do júri do concurso para a alienação da Azores Airlines que propõe a rejeição da proposta apresentada pelo consórcio", indica a SATA em nota de imprensa.

A posição surge depois de o júri da privatização da Azores Airlines ter proposto a rejeição da proposta do consórcio Atlantic Connect Group, a única admitida no concurso, por entender que não "salvaguarda os interesses" da SATA e da região. O consórcio ainda se poderá pronunciar sobre a posição do júri, antes da aprovação do relatório final.

O Atlantic Connect Group é liderado pelos empresários Carlos Tavares (antigo diretor executivo da Stellantis), Tiago Raiano, Paulo Pereira e Nuno Pereira.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).

