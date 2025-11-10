Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado, o centro de operação do MEO funciona como o verdadeiro “cérebro” do evento, monitorizando em tempo real todas as infraestruturas de comunicação — fibra, móvel, Wi-Fi e TV — entre a FIL e a MEO Arena, garantindo que visitantes, empresas, startups e jornalistas tenham uma experiência conectada sem falhas.

Mais de 170 profissionais estão envolvidos nesta missão, com uma centena dedicada exclusivamente à implementação e reforço da rede, preparada para suportar exigências extremas. Após dois meses de planeamento rigoroso, as equipas estarão nos próximos três dias a operar 24 horas por dia, apoiadas por uma sala técnica que acompanha continuamente o evento, com sistemas críticos totalmente redundantes.

A infraestrutura tecnológica instalada inclui cerca de 1.000 access points e 1.700 antenas, cobrindo um recinto capaz de suportar até 130.000 dispositivos wireless em simultâneo. A rede estrutura-se em seis acessos redundantes de fibra ótica com velocidade até 10 Gbps, sustentados por cerca de 50 km de cabo UTP e fibra, garantindo robustez e fiabilidade em todos os pontos.

O comunicado destaca que a operação reafirma a capacidade da MEO em implementar e gerir as maiores redes dedicadas, mantendo o mesmo padrão de excelência, resiliência e know-how que sustenta diariamente a gestão da rede nacional.

MEO Arena pioneira mundial com certificado Speedtest Certified da Ookla.

A abertura da Web Summit 2025 ficou marcada pelo reconhecimento da MEO Arena como primeira arena do mundo a receber o Speedtest Certified™, atribuído pela Ookla®, líder global em inteligência de conectividade. A certificação baseou-se em testes técnicos independentes que analisaram velocidades, latência, estabilidade, segurança e capacidade em ambientes de alta densidade, tornando a MEO Arena uma referência internacional em conectividade para grandes recintos.

A rede de alta performance garante conectividade essencial para streaming em alta-definição, videoconferências, produção de conteúdos em tempo real e pagamentos digitais, elevando a experiência de todos os participantes do evento.

