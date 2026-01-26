Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação avançada pelo jornal ECO, cita uma fonte oficial da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, garantindo que “as quantias reclamadas encontram-se já refletidas nas despesas apresentadas por Portugal à Comissão Europeia”.

Na prática, não houve uma devolução direta de verbas a Bruxelas. Em vez disso, Portugal retirou os 41,33 milhões de euros da despesa considerada regular e substituiu esse montante por despesa equivalente já paga a outros projetos financiados por fundos europeus. Trata-se de uma operação contabilística obrigatória sempre que são detetadas irregularidades, de forma a evitar que despesas inelegíveis sejam apuradas em auditorias futuras.

De acordo com a AD&C, os créditos foram reclamados junto das duas empresas entretanto insolventes: 41.194.672,30 euros à Seletiva Moda, em 21 de outubro de 2024, e 139.337,68 euros à No Less, em 23 de julho de 2025. Já que Portugal tem de comunicar a Bruxelas que já retirou a despesa reportada e tomou medidas para tentar recuperar o dinheiro junto do beneficiário.

Apesar de o montante já não pesar nas contas do programa, a situação não fica totalmente resolvida. Bruxelas regista a irregularidade para efeitos de controlo, o que contribui para a taxa de erro do país. Portugal está entre os Estados-membros com uma das taxas de erro mais elevadas, segundo o Tribunal de Contas Europeu, um indicador que não deve ser confundido com fraude.

Em 2024, o Ministério Público (MP) considerou o empresário Manuel Serrão “o principal mentor” do alegado esquema fraudulento denominado "Operação Maestro" que permitiu a obtenção, desde 2015, de quase 39 milhões de euros para 14 projetos cofinanciados por fundos europeus.

*O 24notícias tentou contatar a Agência de Desenvolvimento e Coesão para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta até à publicação do artigo

