Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 00h00 e as 16h00, foram contabilizadas 202 ocorrências, a maioria relacionadas com queda de árvores e obstrução de vias rodoviárias, revela a RTP Notícias.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos sob aviso laranja, devido à previsão de chuva intensa, vento forte e agitação marítima, são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.

Para os próximos dias, o IPMA antecipa precipitação forte e persistente, rajadas de vento entre 75 e 90 km/h e ondas de grande altura nas zonas costeiras. As condições meteorológicas adversas deve prolongar-se até sexta-feira, 14 de novembro, afetando várias regiões do país.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.