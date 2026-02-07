Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a banda 3 Doors Down anunciou a sua morte, revelando que Arnold morreu “com a sua amada esposa Jennifer e a família ao seu lado, faleceu serenamente, rodeado de quem mais amava, durante o sono, após uma corajosa luta contra o cancro”, refere a banda.

Em maio de 2025, Arnold tinha revelado publicamente que estava a lutar contra um cancro no rim já em estágio avançado.

Brad Arnold foi membro fundador dos 3 Doors Down, tendo sido o vocalista e baterista original da banda, "ajudou a redefinir o rock mainstream, combinando a acessibilidade do pós-grunge com uma escrita emocionalmente direta e temas líricos que tocavam os ouvintes comuns”, destaca o comunicado, acrescentando que "as suas canções tornaram-se uma referência cultural para toda uma geração, dando origem a alguns dos êxitos mais duradouros dos anos 2000.”

Arnold era "um marido dedicado, cuja bondade e generosidade marcaram todos os que com ele privaram". “Aqueles que lhe eram mais próximos recordarão não apenas o seu talento, mas também o seu calor humano, humildade, fé e o profundo amor pela família e pelos amigos”, acrescenta a nota.

“Será profundamente sentido e para sempre recordado”, lê-se no comunicado dos membros da banda.

