Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 2018, a seleção portuguesa conquistava na Arena Stozice o primeiro título de campeã da Europa de futsal. Em 2026, o adversário foi o mesmo, a Espanha, mas o resultado pendeu para o vizinho ibérico, com a Espanha a vencer por 3-5, conquistando assim o título de 2026, dez anos depois do último, no Euro2016.

A Espanha continua recordista de Europeus no futsal, conquistando hoje o oitavo título.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.