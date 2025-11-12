Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, os distritos em maior “risco”, ou seja, sob aviso laranja, são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal. A situação deverá prolongar-se até ao dia 13 de novembro, informou a entidade.

Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, um cenário semelhante ao que se verifica no arquipélago da Madeira e no grupo Ocidental do arquipélago dos Açores.

O instituto recorda que os avisos meteorológicos vermelho, laranja e amarelo são emitidos quando existe uma situação de risco meteorológico, que pode ser elevado, moderado ou reduzido, respetivamente.

Para os próximos dias, o IPMA prevê “precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas”. As condições adversas deverão manter-se em várias regiões do país até sexta-feira, 14 de novembro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.