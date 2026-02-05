Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com algumas abertas a partir da manhã. A chuva será persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros desde o início da manhã. Estes poderão ser acompanhados de trovoada e granizo, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento soprará de sudoeste, moderado a forte, com velocidades entre 25 e 45 km/h, intensificando-se no litoral, onde poderá atingir 40 a 55 km/h. As rajadas poderão chegar aos 90 km/h no litoral e aos 110 km/h nas terras altas, enfraquecendo gradualmente a partir do meio da tarde.

Na Grande Lisboa, o dia será igualmente de céu muito nublado, com abertas a partir da manhã. A chuva será persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros que poderão ocasionalmente ser de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo de frequência durante a tarde. O vento soprará de sudoeste, moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, especialmente na faixa costeira, perdendo intensidade a partir do meio da tarde.

No Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e abertas a partir da manhã. A chuva persistente dará lugar a aguaceiros que poderão ser acompanhados de trovoada e granizo. O vento de sudoeste será moderado a forte, com rajadas até 90 km/h na faixa costeira, diminuindo de intensidade ao longo da tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas do quadrante oeste com 5 a 7 metros, sendo de 4 a 5 metros a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC. Na costa sul, prevêem-se ondas de sudoeste entre 2,5 e 3,5 metros, aumentando temporariamente para 3,5 a 4,5 metros, com a temperatura da água do mar entre os 14ºC e os 15ºC.

