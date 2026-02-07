Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Portugueses, hoje como sempre fá-lo para todos vós, mas em especial para os que perderem familiares, os que perderam casa, os que perderam fábricas, oficinas, os que ficaram sem luz, água, os que sofreram e sofrem cheias imprevisíveis. Para essas centenas de milhares, em cidades, vilas, aldeias, lugares, casas perdidas na serra, a todos vós e a todos que vos têm dado o que podem e não podem, agradeço a resistência e coragem.", começou por dizer Marcelo.

“A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1, quatro dias apenas após a calamidade de 28 de janeiro. A vossa resposta foi votarem, votarem em massa e também nas áreas devastadas no voto antecipado. Tal como há cinco anos na pandemia”, recordou o Presidente da República.

"Tal como há cinco anos foi votarem em todo o país, sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem e contágios a aumentar. Somos assim há 900 anos, e por isso somos das pátrias mais antigas da Europa e do Mundo. Nascemos para resistirmos e resistimos até vencermos. Somos um país de lutadores", recordou.

"Votar amanhã é como votar na pandemia, ou quatro dias depois da urgência. Votar amanhã chama-se 'Vencer a Calamidade e refazer o nosso futuro'. Votar amanhã chama-se liberdade, chama-se democracia, chama-se, acima de tudo, Portugal", finalizou.

