Os militares atuam em diversas frentes, incluindo engenharia, remoção de escombros, desobstrução de vias, contenção de caudais, patrulhamento, comunicações, fornecimento de energia e iluminação, transportes, apoio sanitário e intervenção psicológica, estando ainda em prontidão para resposta imediata.

O dispositivo mobiliza 135 viaturas táticas ligeiras, 130 viaturas pesadas, 24 máquinas de engenharia e 15 geradores, além de módulos de comunicações complementados por meios pré-posicionados para emprego rápido sempre que necessário.

Até agora, as Forças Armadas já aplicaram 188 lonas em telhados, repararam 26 coberturas, transportaram 210 toneladas de carga, abriram 169 km de estradas e removeram 451 toneladas de escombros, garantindo a recuperação de condições de segurança em várias áreas afetadas.

Além disso, foram disponibilizadas 1.826 camas, realizadas 762 patrulhas e apoiadas 229 situações de dificuldade social. O Exército assegurou ainda serviços de lavandaria, com 650 kg de roupa tratados, trabalhando em coordenação com as autoridades competentes para uma resposta contínua, integrada e adaptada às necessidades do terreno.