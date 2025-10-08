Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os testados estavam Jessika Roswall (Comissária Europeia do Ambiente), Agnès Pannier-Runacher (Ministra francesa da Transição Ecológica, em saída) e Carsten Schneider (Ministro alemão do Ambiente), e metade apresentou níveis que podem afetar a saúde. No total mais de 20 políticos da União Europeia testaram positivo para substâncias PFAS, conhecidas como “forever chemicals” devido à sua persistência no ambiente e no organismo, durante testes realizados no verão, revelou uma investigação de ONGs publicada esta terça-feira. Estas substâncias estão associadas a cancro, danos no fígado, problemas de fertilidade e distúrbios endócrinos.

Os testes que segundo o jornal Politico foram coordenados pela Dinamarca durante uma reunião de ministros do Ambiente da UE em Aalborg, mostraram que todos os 24 políticos analisados tinham PFAS no sangue, sendo que metade apresentava níveis que podem causar efeitos negativos para a saúde. Um dos participantes apresentou concentrações elevadas que indicam risco de efeitos a longo prazo.

O ministro dinamarquês Magnus Heunicke descreveu os resultados como uma “realidade assustadora” e apelou a medidas fortes contra a poluição por PFAS para evitar a exposição contínua a estas substâncias nocivas. Roswall sublinhou que a poluição por PFAS é “uma questão vital de saúde pública” e revelou que testou positivo para 6 de 13 PFAS, incluindo algumas tóxicas para a saúde reprodutiva.

A investigação ocorre num contexto de tensão regulatória, isto é a Comissão Europeia planeia propor a eliminação progressiva do uso de PFAS em produtos de consumo, mas com exceções para indústrias consideradas críticas, como semicondutores, baterias e farmacêutica, algo que preocupa grupos ambientais. A ChemSec apelou a uma proibição universal de todos os PFAS, argumentando que a indústria tem atrasado ações que protejam a próxima geração.

As descobertas coincidem com críticas do Relator da ONU sobre Químicos e Direitos Humanos, Marcos Orellana, que alertou que a tentativa de Bruxelas de suavizar algumas leis de proteção química pode comprometer a credibilidade da UE como líder em políticas verdes e Estado de direito. A revisão da legislação química europeia REACH e a proposta de simplificação de regulamentos relacionados com cosméticos, fertilizantes e classificação de químicos estão em curso, embora os prazos permaneçam incertos.

Afinal, o que são os PFAS?