Olga Cardoso, apresentadora de televisão e radialista conhecida como a “Amiga Olga”, morreu esta madrugada, aos 91 anos, na sequência de um AVC, anunciou António Sala nas redes sociais.

António Sala, que apresentou ao lado de Olga o programa de rádio Despertar durante quase 18 anos, lamentou a perda: "Tenho o coração partido. A Olga já não está fisicamente entre nós. Partiu durante esta madrugada. Querida Olga, obrigado por tudo".

O comentador Daniel Martins também se manifestou sobre o estado de saúde da amiga nas últimas horas, destacando a proximidade e amizade de longa data: "Falar da Olga Cardoso é como falar de família… Que todas as boas energias se direcionem a ela neste momento delicado".

Olga Cardoso tornou-se conhecida do grande público pelo programa Amiga Olga, emitido na TVI entre 1993 e 1994, que marcou a sua estreia na televisão aos 59 anos. Nascida no Porto a 7 de julho de 1934, iniciou a carreira na rádio aos 15 anos, dando voz a radionovelas.

Entre 1979 e 2000 apresentou na Rádio Renascença o programa diário Despertar, inicialmente ao lado de Fernando Almeida e posteriormente com António Sala. Terminou a carreira na rádio em 2000, mas regressou brevemente em 2001 com Clássicos da Renascença.

Em 2022, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, revelou ter sido diagnosticada com Parkinson aos 80 anos e confessou sentir saudades da televisão, mantendo sempre viva a sua ligação ao público que a acompanhou ao longo de décadas.

