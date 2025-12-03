Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, respondeu aos comentários agressivos de Vladimir Putin, que afirmou que a Rússia não quer a NATO, mas está “pronta para a guerra” com a Europa. Mark Rutte sublinhou que a NATO é uma aliança defensiva e continuará a sê-lo, mas frisou: “Estamos prontos e dispostos a fazer o que for necessário para proteger as nossas mil milhões de pessoas e assegurar o nosso território”.

Sobre o uso de ativos russos congelados, Mark Rutte explicou que se trata principalmente de uma questão da União Europeia, mas foi discutida “indiretamente” na reunião, destacando que a Ucrânia precisa destes fundos, seja através de um empréstimo de reparações ou outro mecanismo.

Mark Rutte elogiou o Presidente dos EUA, Donald Trump, considerando-o a única pessoa capaz de desbloquear negociações sobre a guerra na Ucrânia. No entanto, enfatizou que alcançar a paz é um processo gradual, que requer propostas, discussões e passos sucessivos, referindo encontros em Genebra, Miami e Moscovo. O secretário-geral mantém contacto regular com os EUA para garantir que os esforços de paz protejam a soberania da Ucrânia.

Mark Rutte destacou ainda a resiliência da Ucrânia perante a crença de Putin de que poderia “aguentar mais tempo”. Reforçou que a NATO continuará a investir em defesa, aumentar a produção militar e intensificar o apoio à Ucrânia até à cimeira de Ancara, em 2026.

Sobre os desafios atuais, alertou que a NATO enfrenta “perigos reais e duradouros”, com a Rússia a continuar a guerra brutal contra a Ucrânia, atacando civis e infraestruturas críticas, violando espaço aéreo aliado, conduzindo ciberataques e utilizando satélites para mapear infraestruturas subaquáticas. Estes incidentes reforçam a necessidade de vigilância contínua, acrescentou, observando que os membros da NATO já estão a aumentar significativamente os seus esforços.

Quanto às negociações de paz, afirmou que todos desejam o fim do derramamento de sangue e que o apoio à Ucrânia deve continuar inabalável, tanto para a defesa imediata como para dissuadir futuras agressões. A NATO continuará a fornecer apoio concreto, que já está a fazer diferença no terreno.

Por fim, sobre a representação dos EUA na reunião, Rutte disse que a ausência do secretário de Estado Marco Rubio não é motivo de preocupação, sendo substituído pelo seu adjunto Christopher Landau, considerando-o “excelente na mesa de negociações”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.