Casais estão a recorrer desnecessariamente a tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro (FIV), devido à falta de investigação e diagnóstico adequado da infertilidade masculina, afirmam especialistas ao The Guardian.

Embora os homens representem 50% de todos os casos de infertilidade, o desconhecimento entre médicos de família e a escassez de especialistas e testes disponíveis no NHS [sistema nacional de saúde britânico] contribuem para que muitas causas tratáveis fiquem sem tratamento.

Entre as causas tratáveis da infertilidade masculina encontra-se a varicocele, uma veia dilatada no escroto que aumenta a temperatura testicular e prejudica os espermatozoides. Esta condição pode ser resolvida através de cirurgia, enquanto ajustes no estilo de vida e suplementos também podem ajudar a melhorar a fertilidade.

Vaibhav Modgil, professor clínico honorário na Universidade de Manchester, consultor em cirurgia urológica e andrologista, sublinha a falta de consciência sobre a infertilidade masculina, que afeta entre 5% e 10% dos homens no Reino Unido. Segundo Modgil, enquanto as mulheres que enfrentam dificuldades em engravidar são rapidamente submetidas a múltiplos exames, os homens podem esperar anos antes de receberem mesmo uma avaliação básica.

Além disso, a maioria dos casais que enfrenta dificuldades em conceber recorre a ginecologistas, especialistas focados na saúde feminina, enquanto a maioria das regiões do país possui apenas um ou dois andrologistas dedicados à saúde masculina.

Os especialistas esperavam que a primeira estratégia governamental britânica de saúde masculina, publicada esta semana, incluísse um enfoque estratégico na infertilidade masculina, semelhante à adotada na Austrália, mas mostraram-se desapontados pela omissão. A atualização da estratégia de saúde feminina poderá, no entanto, vir a abordar a questão da infertilidade masculina.

