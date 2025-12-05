Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos 1.608 pessoas perderam a vida devido às inundações que continuam a afetar a Indonésia, Tailândia e Sri Lanka, com a previsão de chuvas fortes que podem agravar a situação nas próximas horas.

Na Tailândia, o número de mortos subiu para 276, enquanto as autoridades estimam que quatro milhões de pessoas tenham sido afetadas pelo mau tempo. Muitas ruas permanecem inundadas em sete províncias do sul, e 367 pessoas estão dadas como desaparecidas, segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Na Indonésia, o país mais atingido pela convergência de ciclones no Sul e Sudeste Asiático, o número de mortos subiu para 862, com 571 desaparecidos, cerca de 2.700 feridos e aproximadamente 3,5 milhões de pessoas afetadas. O ciclone Senyar provocou chuvas torrenciais, deslizamentos de terra e inundações, afetando principalmente a província de Aceh, seguida pela Sumatra do Norte e Sumatra Ocidental. Cerca de 1,1 milhões de pessoas foram desalojadas e quase 10.000 casas foram danificadas.

No Sri Lanka, as autoridades reportaram 486 mortos e 341 desaparecidos, com milhares de pessoas deslocadas para abrigos e locais mais seguros.

O mau tempo também provocou inundações no Vietname, na província central de Lam Dong, danificando cerca de 2.000 casas. Especialistas apontam o aquecimento dos oceanos como uma das causas da intensidade das tempestades, agravada por fatores como desflorestação e planeamento urbano insuficiente.

As operações de busca e salvamento prosseguem, envolvendo o Exército, voluntários e equipas de emergência, que enfrentam grandes dificuldades devido às condições extremas.

