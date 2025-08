MAI sobre meios de combate aos incêndios: "Se deveríamos ter mais? Sim, mas esta é a nossa condição"

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Temos todos os meios disponíveis dentro daquilo que é possível, porque infelizmente há sempre escassez. Os que temos é o maior esforço que até agora se fez [no combate a incêndios florestais]. Se deveríamos ter mais? Com certeza que sim, mas esta é a nossa condição”, disse a governante.

Maria Lúcia Amaral abordou o tema à margem das comemorações do 158.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto da PSP, em Vila do Conde, distrito do Porto, e admitiu que a situação do combate aos incêndios “é tremendamente difícil”.

“O nosso primeiro dever de todos é garantir que a situação não se torne mais difícil. Estamos absolutamente concentrados em combater os incêndios para garantir que os bens e a vida não sejam afetados. Para isso, temos mobilizados todos os meios que estão disponíveis”, afirmou.