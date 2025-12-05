Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A depressão Davide deverá começar a afetar a costa ocidental de Portugal continental já esta sexta-feira e ficar durante o fim de semana prolongado, trazendo ondulação intensa sobretudo a norte do Cabo da Roca, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA adianta que a tempestade deverá gerar, “até à manhã de domingo, ondas de oeste/noroeste até 5,5 metros de altura significativa”. A previsão aponta ainda para uma trégua temporária: “A agitação marítima vai diminuir durante o dia de domingo e até meio da tarde de segunda-feira.”

Além do estado do mar, o instituto alerta para precipitação continuada no Minho, Douro Litoral e nos distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu. O cenário deverá agravar-se “a partir do final de dia desta sexta-feira e até meio da tarde de sábado”, com períodos de chuva forte.

Face a estas condições, o IPMA decidiu emitir “aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, em especial nas zonas montanhosas, entre as 00h00 e as 15h00 de sábado.”

A depressão Davide não deverá trazer impacto ao arquipélago da Madeira.

A ondulação levou também à ativação de vários avisos costeiros. Toda a faixa litoral portuguesa encontra-se sob aviso amarelo até às 21h00 desta sexta-feira. No sábado, entre as 12h00 e as 18h00, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga passam a aviso laranja, regressando depois a amarelo até às 6h00 de domingo.

No sul, Faro, Setúbal e Beja mantêm aviso amarelo devido à ondulação “até às 18h00 de hoje e depois entre as 12:00 de sábado e as 3h00 de domingo.”

As condições adversas no mar também motivaram o fecho das barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira a toda a navegação. Já as barras de Aveiro, Viana do Castelo e Figueira da Foz estão apenas condicionadas, indica a Autoridade Marítima Nacional.

Porque vamos ter um fim de semana prolongado?

Na próxima segunda-feira celebra-se o dia de Nossa Senhora da Conceição ou da Imaculada Conceição, celebrado no dia 8 de dezembro.

Este dia invoca a vida e a virtude de Virgem Maria, mãe de Jesus, concebida sem mácula, ou seja, sem marca do pecado original, o que recebeu o título de dogma católico no dia 8 de dezembro de 1854. Assim, tem origem a celebração dessa comemoração, que é uma data de grande significado para a Igreja.

No dia 25 de março de 1646, o rei D. João IV organizou uma cerimónia solene, em Vila Viçosa, para agradecer a Nossa Senhora a Restauração da Independência de Portugal em relação a Espanha.

Foi até a igreja de Nossa Senhora da Conceição, declarando-a padroeira e rainha de Portugal. Desde este dia, mais nenhum rei português usou coroa na cabeça, privilégio apenas de Imaculada Conceição a partir dessa data.

Este dia é também especial porque durante séculos, o Dia da Mãe era comemorado no dia 8 de dezembro, tendo sido mudado para maio, por ser considerado o mês de Nossa Senhora.

Histórias à parte, a verdade é que tal como na semana passada, os portugueses vão ter um fim de semana de três dias, mesmo que com chuva.

